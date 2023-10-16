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Конституційний суд Грузії дозволив розпочати процес імпічменту президента

Понеділок 16 жовтня 2023 14:10
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Конституційний суд Грузії дозволив розпочати процес імпічменту президента Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Конституційний суд Грузії ухвалив висновок за поданням про імпічмент президента країни Салома Зурабішвілі, визнавши, що вона здійснила поїздку до Європи з порушенням Конституції країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

"Конституційний суд визнав порушення Конституції президентом Грузії Саломе Зурабішвілі", - йдеться у заяві у понеділок, 16 жовтня.

Проти цього рішення проголосували 6 із 9 суддів КС.

Грузинський КС обговорював це представлення, підготовлене під авторством партії влади "Грузинська мрія", протягом трьох днів.

"Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 31 серпня 2023 року в ході своїх робочих візитів за кордон 1 і 6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди уряду Грузії, порушивши цим положення підпункту "а" 1-го пункту 52-ї статті Конституції". Грузії", - розповів голова Конституційного суду Грузії Мераб Турава.

Так, КС дійшов висновку, що це "є порушенням Конституції для цілей 48-ї статті Конституції Грузії", додав він.

Що тепер буде

Зазначимо, що після відповідного рішення грузинського Конституційного суду питання про імпічмент президента буде передано до парламенту.

Для усунення глави держави з посади потрібні голоси 100 депутатів парламенту.

Імпічмент президента Грузії

У середині вересня члени правлячої проросійської партії Грузії звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні конституції, оскільки вона поїхала з робочим візитом до Німеччини без дозволу уряду.

Вони передали подання про імпічмент президента до Конституційного суду. Для утвердження імпічменту потрібно 100 голосів депутатів.

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