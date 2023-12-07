В правящей партии Грузии заговорили о смещении президента

Действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили могут сместить в августе-сентябре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online" .

По словам главы партии Иракли Кобахидзе, "есть информация, что такой сценарий активно обсуждается", однако не сообщает, откуда эти данные.

"Существует большая вероятность того, что президент уйдет в отставку, фактически ее сместят. Скорее всего, это может произойти в августе-сентябре", - рассказал он.

Кобахидзе утверждает, что Зурабишвили может поддержать избирательную кампанию оппозиции или сама будет участвовать в парламентских выборах.

"Мы все заранее знаем, на чем будет строить свою кампанию оппозиция после выборов, и в этой радикальной оппозиции может потребоваться поддержка Саломе Зурабишвили. Впрочем, можно рассматривать и альтернативный сценарий, когда Зурабишвили уйдет с поста президента в августе-сентябре, чтобы участвовать в парламентских выборах. Я думаю, что более прагматичный сценарий для этих людей - оставить ее на посту президента, поскольку у Зурабишвили не так много электоральных ресурсов", - отметил глава "Грузинской мечты".

Что предшествовало

Напомним, в сентябре члены "Грузинской мечты" обвинили Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она приехала в Германию с рабочим визитом без разрешения правительства.

Пророссийская партия начала процедуру импичмента Зурабишвили, она передала соответствующее представление в Конституционный суд.

Ранее Конституционный суд разрешил начать процесс импичмента президента. Но для того, чтобы утвердить отстранение Зурабишвили, в парламенте необходимо по меньшей мере 100 голосов депутатов. Их, вероятно, не наберут, потому что всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.

Однако в октябре парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Она осталась в должности главы государства.