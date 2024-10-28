Правляча коаліція Японії втратила більшість у нижній палаті парламенту

Ліберально-демократична партія (ЛДП) Ісіби залишається провідною партією в японському парламенті, зміна уряду не очікується, однак результати виборів створюють політичну невизначеність.

Відсутність більшості ускладнює для чинного прем'єра проведення політики його партії через парламент, і йому, можливо, доведеться шукати третього партнера по коаліції. Коаліція ЛДП зберігає більшість у менш впливовій верхній палаті парламенту.

Загалом, за даними японських ЗМІ, правляча коаліція з молодшим партнером - партією "Нова Комейто" отримала 215 місць. Це значно менше, ніж більшість у 279 місць, яку вона мала раніше та є найгіршим результатом коаліції з моменту її короткочасного відходу від влади у 2009 році.

Ісіба вступив на посаду 1 жовтня 2024 року й одразу ж призначив вибори. Таким чином він сподівався зміцнити підтримку після того, як його попередник Фуміо Кісіда не зміг впоратися з обуренням громадськості скандалами в ЛДП.

"Результати на сьогоднішній день були надзвичайно суворими, і ми ставимося до них дуже серйозно. Я вважаю, що виборці кажуть нам більше думати і стати партією, яка відповідає їхнім очікуванням", - сказав глава уряду в неділю пізно ввечері в ефірі японського національного телебачення NHK.

Ісіба сказав, що ЛДП усе ще буде очолювати правлячу коаліцію і буде займатися ключовими політичними питаннями, а також складатиме запланований додатковий бюджет і продовжить політичну реформу.

Він зазначив, що його партія відкрита до співпраці з опозиційними групами, якщо це відповідає очікуванням громадськості.

Потенційні партнери

Конституційно-демократична партія Японії на чолі з лідером центристів Йосіхіко Нода здобула на недільних виборах величезний успіх, отримавши 148 місць у парламенті з попередніх 98. "Ми досягли нашої мети - не дозволити правлячій коаліції отримати більшість, що стало головним досягненням", - сказав Нода.

Він назвав ці вибори рідкісним шансом для зміни уряду і заявив, що прагне очолити коаліцію з іншими опозиційними групами. Однак його партія мала проблеми з пошуком партнерів, а багато виборців були скептично налаштовані щодо спроможності та недосвідченості опозиції.

Потенційними додатковими партнерами Ісіби є Народно-демократична партія (НДП), що виступає за зниження податків, а також консервативна Японська інноваційна партія.

Голова народних демократів Юїчиро Тамакі заявив, що він відкритий до "часткового альянсу". Голова Інноваційної партії Нобуюкі Баба заперечив будь-які наміри співпрацювати. Центристська НДП збільшила свою кількість у чотири рази до 28 місць, в той час як консервативна Інноваційна партія знизила її до 38.

Політична реформа

Ісіба також може зіткнутися з негативною реакцією з боку низки заплямованих скандалом депутатів із фракції колишнього лідера Сіндзо Абе, яких Ісіба не підтримав на недільних виборах, намагаючись повернути собі підтримку громадськості.

Лідеральні демократи зараз менш згуртовані та можуть вступити в еру недовговічних прем'єр-міністрів. Очікується, що Ісіба пробуде на посаді щонайменше до того часу, доки правлячий блок не затвердить ключові бюджетні плани наприкінці грудня.

"Критика громадськості щодо скандалу з "брудними коштами" посилилася, і це не пройде легко. Зростає відчуття справедливості, і люди відкидають привілеї для політиків", - сказав професор політики та публічної політики Токійського університету Ідзуру Макіхара.

Він вважає, що Ісіба потребує сміливих заходів політичної реформи, щоб відновити довіру громадськості.

У недільних виборах брали участь 1344 кандидати, зокрема рекордна кількість жінок - 314.

Ще одним ударом по правлячій коаліції стало те, що низка ветеранів Ліберально-демократичної партії, які обіймали посади в уряді, а також новий лідер партії "Комейто" Кеїті Ішії втратили свої місця.

Думка експертів

Експерти кажуть, що уряд на чолі з Християнсько-демократичною партією Японії не має шансів на успіх через відсутність життєздатної політики.

"Якщо вони прийдуть до влади і спробують змінити економічну та дипломатичну політику нинішнього уряду, це призведе лише до їхнього швидкого краху", - каже Макіхара.

Реалістично, правляча коаліція Ісіби буде шукати партнерства або з Партією інновацій, або з Демократичною партією народу, сказав аналітик.

На виборчій дільниці у центрі Токіо деякі виборці сказали, що вони враховували корупційний скандал і економічні заходи під час ухвалення рішення про те, як голосувати.

Колись популярний політик, відомий своєю критикою політики навіть власної партії, Ісіба також отримав підтримку у зв'язку з падінням свого кабінету міністрів, яке тривало кілька тижнів.

Ісіба пообіцяв відродити сільську економіку, вирішити проблему падіння народжуваності в Японії і зміцнити оборону. Однак у його кабінеті були лише дві жінки, і це відштовхнуло від нього членів фракції під керівництвом покійного прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Ісіба швидко відступив від своєї попередньої підтримки можливості подвійного прізвища для подружніх пар і легалізації одностатевих шлюбів, що стало очевидним компромісом зі впливовими ультраконсерваторами партії.

Його популярність впала через "розрив між тим, що громадськість очікувала від нього як від прем'єр-міністра, і тим, що він приніс як прем'єр-міністр", - зазначив політичний аналітик The Asia Group Рінтаро Нісімура.