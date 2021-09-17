Почти все правление "Нафтогаза" могут уволить на следующей неделе. Витренко останется

По их словам, после отставки трех членов наблюдательный совет НАК практически не может действовать из-за отсутствия кворума. В этом случае функции набсовета выполняет Кабмин.

"Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду", - сказал один из собеседников РБК-Украина.

В частности, ожидается увольнение финансового директора Питера ван Дрила и директора по трансформации Группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Они заявляли о намерении покинуть компанию после смены главы НАК.

Также может быть уволен первый заместитель главы правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

По информации РБК-Украина, место Переломы может занять Олег Диденко, который уже работал в НАК и с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию "Газ Украины".

Теклюка может заменить Владислав Воловик, который был заместителем Диденко в "Газ Украины".