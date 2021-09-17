RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Майже все правління "Нафтогазу" можуть звільнити наступного тижня. Вітренко залишиться

Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів наступного тижня може звільнити майже все правління НАК "Нафтогаз України". Але голова правління Юрій Вітренко залишиться на посаді.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел.

За їх словами, після відставки трьох членів наглядова рада НАК практично не може діяти через відсутність кворуму. У цьому випадку функції наглядової ради виконує Кабмін.

"Питання про звільнення правління може бути винесене на розгляд Кабміну вже наступної середи", - сказав один зі співрозмовників РБК-Україна.

Зокрема, очікується звільнення фінансового директора Пітера ван Дріла і директора з трансформації Групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера. Вони заявляли про намір покинути компанію після зміни глави НАК.

Також може бути звільнений перший заступник голови правління Сергій Перелома і директор з юридичних питань Ярослав Теклюк.

За інформацією РБК-Україна, місце Переломи може зайняти Олег Діденко, який вже працював в НАК і з 2014 по 2020 рік очолював дочірню компанію "Газ України".

Теклюка може замінити Владислав Воловик, який був заступником Діденка в "Газ України".

Нагадаємо, минулого тижня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниЮрій ВітренкоНафтогаз України