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Правый берег может отдохнуть. Гуменюк рассказала, как непогода усложнила ситуацию для врага

Пятница 17 ноября 2023 09:07
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Правый берег может отдохнуть. Гуменюк рассказала, как непогода усложнила ситуацию для врага Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С наступлением дождливой погоды на южном направлении уменьшилось количество обстрелов. Правый берег может немного отдохнуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, дождливая погода мешает террористам осваивать новые позиции, а наши воины тем временем продолжают выбивать террористов из постоянных.

"В нашей зоне ответственности ощутимо то, что с наступлением такого периода дождливой погоды, достаточно устойчивого, уменьшилось количество обстрелов. Врагу сложнее осваивать новые позиции, потому что мы выбиваем их из постоянных и им нужно где-то обустраивать новые. И пока они это делают, немного правый берег может отдохнуть", - рассказала Гуменюк.

Удачи на юге

Наталья Гуменюк анонсировала "большие успехи" на южном направлении. По ее словам, враг перешел в интенсивную оборону, поскольку понимает, что продвижение наших воинов является неотвратимым. В частности из-за неуверенности в ситуации на фронте враг пытается активизировать тяжелую артиллерию, РСЗО и тактическую авиацию.

Тем временем оттеснения со стороны наших военных происходят на линии от 3 до 8 километров вдоль всего побережья.

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