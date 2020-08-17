Уряд заборонив хасидам відвідувати Умань цьогоріч

Фото: хасид (УНІАН)

Приїзд паломників очікувався у вересні

Кабінет міністрів заборонив паломникам-хасидам відвідувати Україну в цьому році. Їх приїзд в Умань очікувався у вересні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, цю ініціативу підтримав уряд і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Останні тижні Україна фіксує зростання спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Епідеміологічна ситуація в країні та світі не дозволяє організовувати та проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців", - заявив глава МВС Арсен Аваков.

Зазначимо, мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом

Нагадаємо, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування Рош ха-Шана; за його словами, це може нести загрозу для всієї України.

До цього повідомлялося, що хасидам можуть заборонити в'їзд в Україну у разі порушення карантину.

Приїзд хасидів очікувалося у вересні. Більшість з них прибуває з Ізраїлю, який сьогодні знаходиться "червоному списку" за рівнем поширення коронавірусу. Приїжджі з Ізраїлю повинні проходити двотижневу ізоляцію або здати ПЛР-тест.