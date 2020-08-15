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Мэр Черкасс призывает не допустить приезда хасидов в Умань

Черкассы, Суббота 15 августа 2020 14:58
Мэр Черкасс призывает не допустить приезда хасидов в Умань
Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com)
Автор: Максим Зайченко

Он призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко призвал не допустить приезда хасидов в Умань для празднования религиозного праздника Рош ха-Шана. По его словам, это может нести угрозу для всей Украины.

Об этом Бондаренко написал в Facebook.

"Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник", - написал он.

Бондаренко добавил, что приезд хасидов в Умань может нести угрозу не только для Черкасской области, но и для всей Украины.

"Десятки тысяч человек, которые могут быть носителями COVID-19, они несут угрозу населению не только Умани, Черкасской области, но и всей Украины. Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами", - заявил мэр Черкасс.

Он призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля также призывает запретить поездки хасидов в Умань.

Ранее сообщалось, что правительство Украины изучит вопрос о возможности приезда паломников-хасидов, для этого проведут несколько комиссий.

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