Хасидам могут запретить въезд в Украину в случае нарушения карантина

Фото: хасиды (УНИАН)

В сентябре этого года ожидается от 5 до 10 тысяч верующих хасидов

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань. Госкомиссия поручила информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В сентябре этого года ожидается от 5 до 10 тысяч верующих хасидов. В связи с этим Государственная комиссия поручила:

Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан о карантине в Украине;

Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-Гашана;

Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля призывает запретить поездки хасидов в Умань.

Ранее сообщалось, что правительство Украины изучит вопрос о возможности приезда паломников-хасидов, для этого проведут несколько комиссий.