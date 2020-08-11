Хасидам могут запретить въезд в Украину в случае нарушения карантина

В сентябре этого года ожидается от 5 до 10 тысяч верующих хасидов
На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань. Госкомиссия поручила информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.
Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.
В сентябре этого года ожидается от 5 до 10 тысяч верующих хасидов. В связи с этим Государственная комиссия поручила:
Напомним, Министерство здравоохранения Израиля призывает запретить поездки хасидов в Умань.
Ранее сообщалось, что правительство Украины изучит вопрос о возможности приезда паломников-хасидов, для этого проведут несколько комиссий.