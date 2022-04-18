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Правительство выделило 600 млн гривен на выплату помощи переселенцам, - Шмыгаль

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Понедельник 18 апреля 2022 17:16
Правительство выделило 600 млн гривен на выплату помощи переселенцам, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров выделил средства вынужденным переселенцам. Выплата будет перечисляться ежемесячно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля.

"Первые 600 млн гривен направили на выплату помощи вынужденным переселенцам. Это по 2000 гривен взрослому и по 3000 гривен ребенку или лицу с инвалидностью. Ежемесячно",- заявил Шмыгаль.

Согласно постановлению, выплаты получат зарегистрированные вынужденно перемещенные лица, украинцы, которые эвакуируются из зон боевых действий и проживающие в декупованих населенных пунктах.

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