Уряд виділив 600 млн гривень на виплату допомоги переселенцям, - Шмигаль

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля.

"Перші 600 млн гривень спрямували на виплату допомоги вимушеним переселенцям. Це по 2000 гривень дорослому та по 3000 гривень дитині або особі з інвалідністю. Щомісяця", - заявив Шмигаль.

Згідно з постановою, виплати отримають зареєстровані вимушено переміщені особи, українці, які евакуювалися з зон бойових дій та проживають в декупованих населених пунктах.