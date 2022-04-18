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Уряд виділив 600 млн гривень на виплату допомоги переселенцям, - Шмигаль

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Понеділок 18 квітня 2022 17:16
Уряд виділив 600 млн гривень на виплату допомоги переселенцям, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів виділив кошти вимушеним переселенцям. Виплата перераховуватиметься щомісячно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля.

"Перші 600 млн гривень спрямували на виплату допомоги вимушеним переселенцям. Це по 2000 гривень дорослому та по 3000 гривень дитині або особі з інвалідністю. Щомісяця", - заявив Шмигаль.

Згідно з постановою, виплати отримають зареєстровані вимушено переміщені особи, українці, які евакуювалися з зон бойових дій та проживають в декупованих населених пунктах.

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