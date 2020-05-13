Правительство внесло COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний

Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал проект постановления о внесении коронавируса в перечень профессиональных заболеваний. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так, заболевание COVID-19 внесли в перечень профессиональных заболеваний, которым руководствуются при установлении диагноза, его связи с работой или профессией, решении вопросов экспертизы трудоспособности, медицинской и трудовой реабилитации, а также рассмотрении вопросов о возмещении собственником предприятия, учреждения или организации или уполномоченным им органом ущерба, причиненного работнику вследствие повреждения его здоровья, связанного с выполнением трудовых обязанностей.

Теперь у Министерства здравоохранения 2 недели для определения перечня должностей медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области коронавирусом заболели 170 медицинских работников. Всего в области зарегистрировано 1049 случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в Центре общественного здоровья проинформировали, что с начала вспышки коронавируса в Украине заболели COVID-19 более 3,2 тысячи медицинских работников. Умерли от осложнений 29 сотрудников медучреждений, 935 медиков - выздоровели.