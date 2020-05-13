В Киевской области коронавирусом заболели 170 медиков

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Всего в области 1049 больных COVID-19

В Киевской области зафиксировано 1049 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 170 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил т.в.о главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, в областных больницах находятся 190 человек, на самоизоляции лечатся 859 человек.

"По данным Киевского областного лабораторного центра в области на сегодня подтверждено 1049 случаев заболевания коронавирусом. Из них у 93 детей и 170 медицинских работников", - сообщил Володин.

Он также отметил, что тенденция прироста новых случаев в регионе сохраняется.

"В среднем ежесуточно медики фиксируют 20-25 новых случаев. Это говорит о том, что пандемия продолжается. Говорить о спаде пока рано", - заявил Володин.

В целом в Киевской области от коронавируса умерли 24 человека, еще 179 пациентов выздоровели. По словам Володина, в настоящее время медицинское наблюдение установлено за 5 345 лицами, которые контактировали с инфицированными.

Напомним, с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3208 медицинских работников. В госпитализации нуждался 571 медик, 19 из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 29 сотрудников медучреждений.

Также РБК-Украина сообщало, что надбавки медицинским работникам в размере 300% от заработной платы уже выплаченные в 18 областях.