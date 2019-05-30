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В уряді розповіли, коли подадуть бюджетну декларацію

Новини » Економіка    30.05.2019 - 14:08
В уряді розповіли, коли подадуть бюджетну декларацію
Фото: Павло Розенко (РБК-Україна)

Верховна рада повинна розглянути документ до 15 липня

Кабінет міністрів направить бюджетну декларацію до Верховної ради в найближчі тижні. Про це сказав журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"На сьогоднішній день безумовно йде підготовка бюджетної резолюції. В найближчі тижні вона буде направлена до Верховної ради",- повідомив Розенко.

Нагадаємо, Рада схвалила введення трирічного бюджетного планування в грудні 2018 року. Документ створює правову основу для запровадження середньострокового бюджетного планування.

У січні Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений календар підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та проекту держбюджету на 2020 рік. Згідно з планом, 31 травня Кабінет міністрів повинен схвалити макропрогноз та проект Бюджетної декларації. 3 червня - КМУ подає проект Бюджетної декларації до ВРУ. 15 липня - ВРУ приймає рішення щодо Бюджетної декларації. 15 вересня - КМУ подає на розгляд ВРУ проекту ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік".

У Міністерстві фінансів зазначили, що тепер всі міністерства і державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довгу перспективу. "Перехід на трирічне бюджетування - це розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатися і що нас чекає за горизонтом", - додали в Мінфіні.

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