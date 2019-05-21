Правительство Великобритании поддержало изменения в Brexit

21 мая премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй провела заседании правительства, на котором обсуждались новые предложения для соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), которые должны помочь его утверждению в парламенте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ВВС.

Правительство Британии согласилось с планом премьер-министра, включая компромиссы, призванные привлечь поддержку членов парламента от Лейбористской партии. Среди них - идея временных таможенных отношений с Европейским союзом к следующим выборам, а также меры по защите окружающей среды и прав работников.

Проект закона будет поставлен на голосование в Палате общин в начале июня.

Премьер-министр сегодня вечером выступит с заявлением относительно последних решений правительства. Как известно, британские депутаты трижды отвергали соглашение о выходе страны из Евросоюза, а на прошлой неделе переговоры с лейбористами о поиске компромиссного решения были остановлены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit.

Кроме того, главный переговорщик Европейского союза по Brexit Мишель Барнье заявил, что выступает в поддержку выдвижения Великобританией кандидатуры нового еврокомиссара на ряду с другими странами-членами ЕС. Барнье сообщил, что пока Британия является членом ЕС она имеет право и свои обязанности.