Уряд Великобританії підтримав зміни до Brexit

21 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей провела засіданні уряду, на якому обговорювалися нові пропозиції для угоди про вихід Великобританії з ЄС (Brexit), які повинні допомогти його затвердження в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ВВС.

Уряд Британії погодився з планом прем'єр-міністра, включаючи компроміси, покликані залучити підтримку членів парламенту від Лейбористської партії. Серед них - ідея тимчасових митних відносин з Європейським союзом до наступних виборів, а також заходи щодо захисту навколишнього середовища та прав працівників.

Проект закону буде поставлений на голосування в Палаті громад на початку червня.

Прем'єр-міністр сьогодні ввечері виступить із заявою щодо останніх рішень уряду. Як відомо, британські депутати тричі визнавали угоду про вихід країни з Євросоюзу, а минулого тижня переговори з лейбористами про пошук компромісного рішення були зупинені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.

Крім того, головний парламентер Європейського союзу з Brexit Мішель Барньє заявив, що виступає на підтримку висунення Великобританією кандидатури нового єврокомісара на ряду з іншими країнами-членами ЄС. Барньє повідомив, що поки Британія є членом ЄС, вона має право і свої обов'язки.