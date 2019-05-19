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В ЕС сообщили, что Британия имеет право на своего еврокомиссара

Новости » Политика    19.05.2019 - 19:03
В ЕС сообщили, что Британия имеет право на своего еврокомиссара
Фото: Мишель Барнье (twitter.com/Amazing_Europe)

Бранье заявил, что пока Британия в составе ЕС, они имеют право и свои обязанности

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что выступает в поддержку выдвижения Британией кандидатуры нового еврокомиссара на ряду с другими странами-членами ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Барнье сообщил, что пока Британия является членом ЕС она имеет право и свои обязанности.

"Это включает в себя право комиссара и право быть представленным членами Европейского парламента. Двухуровневого парламента не будет", - заявил главный переговорщик.

Также он заявил, что нынешнее соглашение по Brexit является единственным способом для того, чтобы Британия смогла упорядоченно покинуть состав Евросоюза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что оппозиция Британии не будет поддерживать измененный законопроект по Brexit. Лидер оппозиции Британии Джереми Корбин заявил, что если законопроект по Brexit будет в основном похож на тот, который был ранее, то они не будут поддерживать новую попытку премьера-министра Терезы Мэй совершить сделку по выходу Британии из состава ЕС

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