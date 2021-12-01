Кабмин увеличил расходы госбюджета-2022 ко второму чтению на 55 млрд гривен

Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Доходы и расходы увеличены на 55 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ №6000, обнародованный на сайте Совета.
Согласно закону, доходы государственного бюджета составят 1 311,3 млрд гривен (без трансфертов), что на 54,7 млрд гривен больше, чем к первому чтению.
Расходы увеличены на 55,2 млрд гривен до 1 521,2 млрд гривен.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, одними из основных факторов, повлиявших на пересмотр прогноза доходов, является учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной рады
Изменение произошло также из-за уточнения прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортируемый природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду, что привело к изменению показателей доходов государственного бюджета.
В частности произошли изменения по следующим бюджетоформирующим источникам:
за счет увеличения:
за счет уменьшения:
Напомним, напомним, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады.
Спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная рада одобрит закон о госбюджете на 2022 год во втором чтении и в целом в четверг, 2 декабря. Однако не исключает процедуры рассмотрения постатейно до конца декабря.