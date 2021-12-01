Кабмин увеличил расходы госбюджета-2022 ко второму чтению на 55 млрд гривен

Согласно закону, доходы государственного бюджета составят 1 311,3 млрд гривен (без трансфертов), что на 54,7 млрд гривен больше, чем к первому чтению.

Расходы увеличены на 55,2 млрд гривен до 1 521,2 млрд гривен.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, одними из основных факторов, повлиявших на пересмотр прогноза доходов, является учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной рады

Изменение произошло также из-за уточнения прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортируемый природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду, что привело к изменению показателей доходов государственного бюджета.

В частности произошли изменения по следующим бюджетоформирующим источникам:

за счет увеличения:

налога на прибыль предприятий - 21 138,5 млн грн;

налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - 13 329,1 млн грн;

налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - 6 512,1 млн грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата - 24 456 млн грн;

акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - 625 млн грн;

акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - 2 088 млн грн;

платы за выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом - 1 476,4 млн грн;

за счет уменьшения: