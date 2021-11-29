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Госбюджет-2022: Стефанчук не исключает затягивания сроков до конца декабря

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Украина, Понедельник 29 ноября 2021 12:45
Госбюджет-2022: Стефанчук не исключает затягивания сроков до конца декабря Фото: Руслан Стефанчук
Автор: Александр Белоус

Спикер парламента Руслан Стефанчук надеется, что Верховная рада одобрит закон о госбюджете на 2022 год во втором чтении и в целом. Однако не исключает процедуры рассмотрения постатейно до конца декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанчука на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Самая сложная робота с бюджетом уже проработана, я надеюсь. Мы, наверное, впервые в истории полностью обговорили этот законопроект к первому чтению", - сказал он.

По его словам, сейчас ожидаются предложения Кабмина ко второму чтению.

"Далее у нас есть вариант проголосовать во втором чтении и в целом… Или если мы не голосуем во втором чтении, мы фактически раскрываем постатейное голосование в третьем чтении, и это означает, что депутаты должны быть готовы к тому, что Нового года мы изменим календарный график и будем каждый день голосовать постатейно для того, чтобы до Нового года Украина получила этот бюджет", - сообщил Стефанчук.

Отметим, рассмотрение законопроекта о госбюджете на 2022 год запланировано на четверг, 2 декабря.

Напомним, Верховная рада 2 ноября одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственный бюджет Украины на 2022 год как бюджетные выводы Рады. Постановлением поручается Кабинету министров подготовить госбюджет ко второму чтению в двухнедельный срок.

Согласно РегламентуРады, после принятия выводов в целом проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

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