Уряд збільшив видатки держбюджету-2022 до другого читання на 55 млрд гривень

Згідно із законом, доходи державного бюджету складуть 1 311,3 млрд гривень (без трансфертів), що на 54,7 млрд гривень більше, ніж до першого читання.

Видатки збільшено на 55,2 млрд гривень до 1 521,2 млрд гривень.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, одними з основних факторів, що вплинули на перегляд прогнозу доходів, є врахування пропозицій, наведених у бюджетних висновках Верховної Ради

Зміна відбулася також через уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent і світової ціни на залізну руду, що призвело до зміни показників доходів державного бюджету.

Зокрема відбулися зміни по наступних бюджетоформуючих джерелах:

за рахунок збільшення:

податку на прибуток підприємств - 21 138,5 млн грн;

податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - 13 329,1 млн грн;

податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів - 6 512,1 млн грн;

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату - 24 456 млн грн;

акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - 625 млн грн;

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - 2 088 млн грн;

плати за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом - 1 476,4 млн грн;

за рахунок зменшення: