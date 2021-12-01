Уряд збільшив видатки держбюджету-2022 до другого читання на 55 млрд гривень

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Доходи та видатки збільшені на 55 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ №6000, оприлюднений на сайті Ради.
Згідно із законом, доходи державного бюджету складуть 1 311,3 млрд гривень (без трансфертів), що на 54,7 млрд гривень більше, ніж до першого читання.
Видатки збільшено на 55,2 млрд гривень до 1 521,2 млрд гривень.
Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, одними з основних факторів, що вплинули на перегляд прогнозу доходів, є врахування пропозицій, наведених у бюджетних висновках Верховної Ради
Зміна відбулася також через уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent і світової ціни на залізну руду, що призвело до зміни показників доходів державного бюджету.
Зокрема відбулися зміни по наступних бюджетоформуючих джерелах:
за рахунок збільшення:
за рахунок зменшення:
Нагадаємо, нагадаємо, Верховна рада 2 листопада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як бюджетні висновки Ради.
Спікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна рада схвалить закон про держбюджет на 2022 рік у другому читанні і в цілому в четвер, 2 грудня. Однак не виключає процедури розгляду постатейно до кінця грудня.