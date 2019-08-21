Правительство утвердило правила предоставления услуг по теплоснабжению

Кабинет министров Украины утвердил правила предоставления услуг по теплоснабжению. Соответствующее решение Кабмин принял в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе заседания правительство одобрило проект постановления "Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии".

Утверждение этих правил и типовых договоров обеспечит реализацию требований закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Отметим, эти правила определяют требования к качеству услуги, единицы измерения объема потребленной потребителем тепловой энергии, порядок оплаты услуги и типовые договора о предоставлении услуг по теплоснабжению.

Напомним, после решения Кабинета министров о предельных тарифах на теплоснабжение и горячую воду в среднем тариф на отопление по всей Украине должен снизиться на 14%.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 июня Кабмин установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.

Добавим также, в ноябре 2017 года Верховная рада одобрила закон о жилищно-коммунальных услугах. Документом устанавливается порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг - на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газ, электричество.