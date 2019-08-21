Уряд затвердив правила надання послуг з теплопостачання

Кабінет міністрів України затвердив правила надання послуг з теплопостачання. Відповідне рішення Кабмін прийняв у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході засідання уряд схвалив проект постанови "Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії".

Затвердження цих правил та типових договорів забезпечить реалізацію вимог закону "Про житлово-комунальні послуги".

Зазначимо, ці правила визначають вимоги до якості послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем теплової енергії, порядок оплати послуги та типових договорів про надання послуг з теплопостачання.

Нагадаємо, після рішення Кабінету міністрів про граничні тарифи на теплопостачання і гарячу воду в середньому тариф на опалення по всій Україні повинен знизитися на 14%.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 червня Кабмін встановив граничні тарифи на житлово-комунальні послуги для українців на опалювальний сезон 2019-2020 років.

Додамо також, у листопаді 2017 року Верховна рада схвалила закон про житлово-комунальні послуги. Документом встановлюється порядок укладення споживачами договорів на отримання всього комплексу житлово-комунальних послуг - на послугу управління, водопостачання, поводження з відходами, газ, електрику.