Кабмин сообщил о первых победах в борьбе с рейдерством

Фото: Дмитрий Дубилет (facebook.com/dubilet)

Подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию теперь можно онлайн

В Украине появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме, а также открытые данные о юрлицах стали публиковаться ежедневно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Дмитрия Дубилета в Facebook.

По словам министра, Украина одержала первые небольшие победы в борьбе с рейдерством. В частности, теперь открытые данные о юридических лицах (ЕГР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно.

"Часто рейдерство выражается в том, что у компании вдруг поменялись собственника или директоры, в то время как реальные владельцы об этом ничего не знают. И если раньше жертва рейдерства мог узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше - забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", - рассказал Дубилет.

Также появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме через iGov, что позволит более оперативно реагировать на действия мошенников.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели. Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам. Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно", - сообщил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ВР заявил, что борьба с рейдерством является приоритетным для правительства.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что 2 сентября Кабинет министров проведет свое первое заседание. Перед заседанием пройдет встреча руководства Кабмина с президентом Украины Владимиром Зеленским.