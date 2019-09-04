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Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері держреєстрації

Новини » Політика    04.09.2019 - 16:01
Уряд посилив боротьбу з рейдерством у сфері держреєстрації
Фото: міністр юстиції Денис Малюська (kmu.gov.ua)

Скаргу на рейдерство у сфері держреєстрації можна буде подати онлайн

Кабінет міністрів України посилив боротьбу з рейдерством у сфері державної реєстрації. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, уряд прийняв рішення, яке допоможе протидіяти рейдерству у сфері державної реєстрації.

"Ми перетворюємо комісію по розгляду скарг у сфері реєстрації в ефективний інструмент боротьби з рейдерством. По-перше, скаргу в комісію можна буде подати онлайн, це простіше і знизить кількість помилок при поданні. Друге, всі висновки комісії будуть публікуватися онлайн негайно після підписання такого висновку, це забезпечить єдину практику розгляду для всіх і прозорість", - зазначив він.

Він також додав, що уряд змінює принципи роботи комісії, щоб до неї могли долучитися висококваліфіковані юристи з приватного сектора.

Нагадаємо, на цьому тижні Кабмін повідомив, про перші перемоги в боротьбі з рейдерством. Зокрема, новий уряд відкрив дані про юридичних осіб, і вони почали публікуватися щодня, а не щотижня.

Відзначимо, до цього президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній раді заявив, що боротьба з рейдерством є пріоритетним для уряду.

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