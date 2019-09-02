В Кабмине озвучили срочные задачи на следующие несколько недель

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди них - подготовка к переговорам по транзиту газа и госбюджет на 2020 год

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал срочные задачи Кабинета министров на следующие несколько недель. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

Среди таких задач - подготовка к переговорам по транзиту газа и госбюджет на 2020 год.

"Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам к транзиту газа, подготовка госбюджета на следующий год, подготовка реформы по управлению госактивами и большой приватизации, запуск системы энергоэффективности, преодоление рейдерства", - заявил Гончарук.

Глава правительства также назвал основные цели Кабмина, которые поставлены на следующие 5 лет.

"Основные цели, которые поставлены на следующие 5 лет: это экономический рост. Мы поставили цель, чтобы экономика Украины выросла минимум на 40%, развитие инфраструктуры и связи; преодоление бедности; тарифы - сейчас думаем над тем, каким образом эту проблему решить. Цифра в платежке должна быть меньше. Существенное снижение уровня вредных выбросов. Положительная демографическая динамика. Эффективное государство в смартфоне", - отметил премьер.

Напомним, ранее Гончарук назвал сроки окончания программы деятельности правительства. Премьер сообщил, что до конца месяца программа будет готова.

Отметим, сейчас проходит заседание Кабмина. На этом заседании Гончарук пообещал рост экономики на 40%. Кроме этого, Гончарук сообщил о планах сокращения бедности и повышения прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина ранее, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что новый Кабинет министров на этой неделе проведет два заседания.

Подчеркнем, 29 августа Верховная рада 9 созыва назначила весь состав Кабинета министров.