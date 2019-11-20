Правительство упростило порядок пересечения КПВВ на линии разграничения

Правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещение товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Отмечается, что в первую очередь упрощается процедура пересечения линии разграничения для несовершеннолетних лиц.

В частности, дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении усыновителей, расширяется перечень документов, которые идентифицируют (прилагается свидетельство о рождении там временное удостоверение при оформлении как внутреннего так и заграничного паспортов).

Кроме того упрощенная процедура перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами. Устранено такое определение, как "ручная кладь".

Ранее сообщалось, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовят Национальную платформу примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса.

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский высказался, что КПВВ “Каланчак” и “Чонгар” на админгранице с анексованим Крымом демонстрирует, что Украина - это безопасно.