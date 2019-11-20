Уряд спростив порядок перетину КПВВ на лінії розмежування

Уряд спростив порядок в’їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

Зазначається, що в першу чергу спрощується процедура перетину лінії розмежування для неповнолітніх осіб.

Зокрема, діти зможуть перетинати лінію розмежування у супроводі усиновителів, розширюється перелік документів, що ідентифікують (додається свідоцтво про народження там тимчасова посвідка при оформленні як внутрішнього так і закордонного паспортів).

Крім того спрощена процедура переміщення товарів через лінію розмежування фізичними особами. Усунене таке визначення, як "ручна поклажа".

Раніше повідомлялося, що у Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) підготують Національну платформу примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу.

РБК-України писало, що президент України Володимир Зеленський висловився, що КПВВ “Каланчак” і “Чонгар” на адмінмежі з анексованим Кримом демонструє, що Україна - це безпечно.