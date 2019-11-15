Зеленский отреагировал на начало работы КПВВ “Каланчак” и “Чонгар”

Фото: КПВВ "Чонгар"

Зеленский верит, что эти конструкции временные

Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что КПВВ “Каланчак” и “Чонгар” на админгранице с аннексованным Крымом демонстрирует, что Украина - это безопасно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Facebook.

По его словам, первое, что видят украинцы из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ.

"Очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными. Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина - это круто, безопасно, человечно. Рад, что КПВВ „Каланчак“ и „Чонгар“ на админгранице с временно оккупированным Крымом возобновили работу после реконструкции”, - написал Зеленский.

Зеленский отметил, что летом во время поездки в Херсонской области поставил задачу обеспечить полное обустройство этих контрольных пунктов до конца года и поблагодарил за своевременное завершение первой очереди работ.

Также, Зеленский верит, что эти конструкции временные.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, на административной границе с анексованим Крымом после реконструкции открыли контрольные пункты възда-выезда "Каланчак" и "Чонгар".

Как сообщало РБК-Украина, в Украине в 2020 году построят и реконструируют 16 пограничных пунктов пропуска. Планируется строительство и реконструкция пунктов пропуска "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Порубное", "Красноилск", "Бачевск", "Новые Яриловичи".

Отметим, что строительство пунктов пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" входило в план Кабмина от 28 марта 2018 года по реализации государственной политики в анексованому полуострове. Согласно этому плану, до конца сентября 2018 года КПВВ должны были быть оснащены системами электроснабжения и водоотведения, а до 1 января 2019 года - должны были быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг.