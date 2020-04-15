Правительство Украины ввело зеркальные ограничения для перевозчиков других стран

Кабинет министров Украины ввел зеркальные меры к странам, которые устанавливают ограничения для украинских перевозчиков. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Как отметил министр, Украина поддерживает свободное движение грузов между странами и не ограничивала осуществление грузовых перевозок в любом направлении.

"Экономика как украинская, так и других стран должна работать, однако, после введения ограничений в отношении украинских перевозчиков некоторыми странами, правительство было вынуждено ввести зеркальные меры", - добавил Криклий.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров ввел с 1 мая 2020 года специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.