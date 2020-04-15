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Уряд України запровадив дзеркальні обмеження для перевізників інших країн

Новини » Економіка   

Україна не вводила обмежень першою, але запровадила дзеркальні заходи

Кабінет міністрів України запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами і не обмежувала здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку.

"Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - додав Криклій.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

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