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Кабмин ввел заградительную пошлину на импорт российского угля

Новости » Экономика     15.04.2020 - 13:55
Кабмин ввел заградительную пошлину на импорт российского угля
Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

С 1 мая специальная пошлина составит 65%

Кабинет министров ввел с 1 мая 2020 года специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Ранее предполагалось, что пошлина будет введена с 15 апреля. Во время заседания было поддержано предложение перенести введение пошлины на 1 мая. Кроме того, был дополнен перечень марок угля, на которые не распространяется пошлина.

Проект документа обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Кабмин ввел заградительную пошлину на импорт российского угля

Кабмин ввел заградительную пошлину на импорт российского угля

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

Отметим, в феврале на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорта. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.

Кабмин ищет возможности для увеличения экспорта электроэнергии, - Шмыгаль Украина вводит пошлины на российский уголь с 15 апреля
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