Правительство планирует сократить расходы на дороги, несмотря на поручение Зеленского

Кабинет министров Украины предлагает сократить расходы на "Большую стройку" - национальную программу по строительству и ремонту автомобильных дорог в 2020 году на 10 млрд грн. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на анализ предложенных правительством изменений в бюджет.

В частности, по подсчетам, на 5,5 млрд грн или на 15% предлагается сократить дорожный фонд, и на 3,2 млрд грн - или на те же 15% - уменьшить субвенцию на региональное дорожное строительство.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций продолжить "Большую стройку", но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина в связи с пандемией коронавируса.

Ранее, о том, что замедлять работы из-за пандемии не планируется, заявляли и в "Укравтодоре". В руководстве компании отмечают, что сокращение финансирования строительных дорожных работ - плохой сигнал участникам рынка, местным органам власти и международным партнерам Украины, которые намеревались вложить в дороги до 27 млрд грн.

Как добавляет издание, сокращение финансирование также ставит под вопрос получение "Укравтодором" гарантий на кредитные линии на сумму 19,5 млрд грн, фактически будет заморожена возможность выпуска еврооблигаций.

Кроме того, сокращая затраты на дорожную отрасль, правительство лишает дополнительных поступлений. По разным подсчетам, от 50 до 60% средств, которые выделяются на закупку товаров, работ и услуг на дорожном строительстве возвращаются в бюджет в виде налогов.

Напомним, ранее Минфин уже задерживал выплаты дорожникам, а в 2013-2014 году со многими из них вообще не рассчитались за осуществленные строительные и ремонтные работы.

Отмечается, что сегодня дорожники готовят отдельное обращение к правительству и президенту с требованием не урезать финансирование инфраструктурные проекты.