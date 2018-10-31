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Правительство согласовало привлечение 150 млн долларов для УЗ

Новости » Финансы    31.10.2018 - 14:21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЕБРР предоставит кредит на закупку подвижного состава

Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Укрзализныцей" 150 млн долларов кредита на закупку подвижного состава. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство согласовало привлечение "Укрзализныцей" долгосрочного кредита в Европейском банке реконструкции и развития для закупки подвижного состава путем заключения кредитного соглашения с лимитом 150 млн долларов.

Срок кредитования составит до 10 лет, в том числе льготный период продолжительностью до двух лет на уплату основной суммы кредита. Погашение будет проходить 16 равными полугодовыми платежами с началом 20.10.2020 и окончанием 20.04.2028.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что ЕБРР вводит новую стратегию сотрудничества с Украиной. По его словам, до конца этого года банк планирует подписать соглашения по линии "Укрзализныци" и "Украэроруха".

Летом также сообщалось, что ЕБРР заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов Украины.

 

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