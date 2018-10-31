Правительство согласовало привлечение 150 млн долларов для УЗ

ЕБРР предоставит кредит на закупку подвижного состава
Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Укрзализныцей" 150 млн долларов кредита на закупку подвижного состава. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, правительство согласовало привлечение "Укрзализныцей" долгосрочного кредита в Европейском банке реконструкции и развития для закупки подвижного состава путем заключения кредитного соглашения с лимитом 150 млн долларов.
Срок кредитования составит до 10 лет, в том числе льготный период продолжительностью до двух лет на уплату основной суммы кредита. Погашение будет проходить 16 равными полугодовыми платежами с началом 20.10.2020 и окончанием 20.04.2028.
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что ЕБРР вводит новую стратегию сотрудничества с Украиной. По его словам, до конца этого года банк планирует подписать соглашения по линии "Укрзализныци" и "Украэроруха".
Летом также сообщалось, что ЕБРР заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов Украины.