Правительство согласовало привлечение 150 млн долларов для УЗ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ЕБРР предоставит кредит на закупку подвижного состава

Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Укрзализныцей" 150 млн долларов кредита на закупку подвижного состава. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство согласовало привлечение "Укрзализныцей" долгосрочного кредита в Европейском банке реконструкции и развития для закупки подвижного состава путем заключения кредитного соглашения с лимитом 150 млн долларов.

Срок кредитования составит до 10 лет, в том числе льготный период продолжительностью до двух лет на уплату основной суммы кредита. Погашение будет проходить 16 равными полугодовыми платежами с началом 20.10.2020 и окончанием 20.04.2028.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что ЕБРР вводит новую стратегию сотрудничества с Украиной. По его словам, до конца этого года банк планирует подписать соглашения по линии "Укрзализныци" и "Украэроруха".

Летом также сообщалось, что ЕБРР заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов Украины.