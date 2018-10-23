ЕБРР вводит новую стратегию сотрудничества с Украиной, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман и Ален Пию (twitter.com/vgroysman)

Премьер-министр Украины провел встречу с вице-президентом ЕБРР

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает в Украине новую стратегию сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Гройсмана в Twitter.

Премьер-министр рассказал, что сегодня, 23 октября 2018, провел встречу с вице-президентом ЕБРР Аленом Пию. Во время встречи стало известно, что уже в этом году ЕБРР планирует подписать соглашения с украинскими компаниями.

"Уже до конца этого года ЕБРР планирует подписать соглашения по линии ПАО "Укрзализныця" и "Украэрорух", - рассказал Гройсман.

Напомним, Гройсман объяснил, почему МВФ выдвигает к Украине строгие требования. Одной из причин того, что Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает строгие требования к Украине, является невыполнение предыдущих программ.

Также, ранее РБК-Украина сообщало, что Гройсман рассказал, что вопрос о еще одно повышение цены на газ не стоит. Со слов премьера, вопрос об очередном повышении цены на газ для населения не стоит, поскольку это "неприемлемо" для украинцев.