В частности, ЕБРР заинтересован в сотрудничестве с "Укрзализныцей"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в финансировании инфраструктурных проектов Украины, в частности ПАО "Укрзализныця". Об этом заявил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк в ходе встречи с руководителями транспортной отрасли Украины, сообщает пресс-служба УЗ.

"Я на посту первого вице-президента ЕБРР всего 9 недель, и тот факт, что я с визитом в Украине, говорит о важности нашего сотрудничества и наших совместных проектов. Мы заинтересованы в углублении сотрудничества и увеличении инвестиций", - заявил представитель ЕБРР, добавив, что "Укрзализныця" для ЕБРР является важным и надежным клиентом.

Как сообщается, в настоящее время УЗ и ЕБРР реализуют проект по приобретению 7 тыс. грузовых вагонов за кредитные средства.

"Мы рассчитываем и на дальнейшее сотрудничество с ЕБРР по привлечению кредитных средств в развитие инфраструктуры, приобретение локомотивов и вагонов, строительство логистических центров", - отметил глава УЗ Евгений Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕБРР заложил в новую программу инвестиции в энергетику и банковский сектор Украины.