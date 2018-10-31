ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Уряд погодив залучення 150 млн доларів для УЗ

Новини » Фінанси    31.10.2018 - 14:21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЄБРР надасть кредит на закупівлю рухомого складу

Кабінет міністрів України погодив залучення "Укрзалізницею" 150 млн доларів кредиту на закупівлю рухомого складу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд погодив залучення "Укрзалізницею" довгострокового кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі рухомого складу шляхом укладання кредитної угоди з лімітом 150 млн доларів.

Термін кредитування складе до 10 років, у тому числі пільговий період тривалістю до двох років на сплату основної суми кредиту. Погашення відбуватиметься 16 рівними піврічними платежами з початком 20.10.2020 і закінченням 20.04.2028.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що ЄБРР вводить нову стратегію співпраці з Україною. За його словами, до кінця цього року банк планує підписати угоди по лінії "Укрзалізниці" і "Украероруху".

Влітку також повідомлялося, що ЄБРР зацікавлений у фінансуванні інфраструктурних проектів України.

 

Кабмін затвердив нові критерії визначення ризиків для перевірок бізнесу
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкрзалізницякредитЄБРР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся