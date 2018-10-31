Уряд погодив залучення 150 млн доларів для УЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ЄБРР надасть кредит на закупівлю рухомого складу

Кабінет міністрів України погодив залучення "Укрзалізницею" 150 млн доларів кредиту на закупівлю рухомого складу. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд погодив залучення "Укрзалізницею" довгострокового кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку для закупівлі рухомого складу шляхом укладання кредитної угоди з лімітом 150 млн доларів.

Термін кредитування складе до 10 років, у тому числі пільговий період тривалістю до двох років на сплату основної суми кредиту. Погашення відбуватиметься 16 рівними піврічними платежами з початком 20.10.2020 і закінченням 20.04.2028.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що ЄБРР вводить нову стратегію співпраці з Україною. За його словами, до кінця цього року банк планує підписати угоди по лінії "Укрзалізниці" і "Украероруху".

Влітку також повідомлялося, що ЄБРР зацікавлений у фінансуванні інфраструктурних проектів України.