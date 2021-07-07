ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Правительство согласовало назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 13:59
Правительство согласовало назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА Фото: будущая глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук (facebook.com svikana)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской областной государственной администрации. На эту должность предлагается назначить Светлану Онищук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Онищук является действующей заместительницей главы Ивано-Франковской ОГА.

До областной государственной администрации работала на кафедре публичного управления и администрирования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Также была начальником межрегионального управления Нацагентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

С 2012 по 2015 год работала начальником управления Главного управления государственной службы Украины в Ивано-Франковской области.

Напомним, РБК-Украина еще в июне со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало о планах сменить главу Ивано-Франковской ОГА.

Нынешний глава области Андрей Бойчук был назначен на должность в декабре 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Стрельба в Киеве: все подробности
Стрельба в Киеве: все подробности
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине