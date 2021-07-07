Правительство согласовало назначение нового главы Ивано-Франковской ОГА
Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Ивано-Франковской областной государственной администрации. На эту должность предлагается назначить Светлану Онищук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
Онищук является действующей заместительницей главы Ивано-Франковской ОГА.
До областной государственной администрации работала на кафедре публичного управления и администрирования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Также была начальником межрегионального управления Нацагентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
С 2012 по 2015 год работала начальником управления Главного управления государственной службы Украины в Ивано-Франковской области.
Напомним, РБК-Украина еще в июне со ссылкой на источники в окружении президента Владимира Зеленского писало о планах сменить главу Ивано-Франковской ОГА.
Нынешний глава области Андрей Бойчук был назначен на должность в декабре 2020 года.