Офис президента планирует заменить трех глава ОГА, - источник

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник в окружении президента Владимира Зеленского.

"В Сумской области скандальная история, глава ОГА Василий Хома переметнулся к лагерю ОПЗЖ. В Ивано-Франковске Андрей Бойчук вообще ничего не делает. В Черниговской области склоняются к тому, чтобы уволить Анну Коваленко, но пока нет окончательного решения, когда и кто будет вместо нее", - сказал собеседник.

Стоит отметить, что сегодня Кабинет министров уже согласовал назначение нового главы Сумской ОГА.

Напомним, сегодня Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА. На эту должность предлагается назначить Дмитрия Живицкого.

Отметим, что на данный момент эту должность занимает Василий Хома, которого назначили в ноябре 2020 года.

Кроме того, Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в ближайшее время ожидается увольнение нескольких глав ОГА.

"…будут еще замены глав ОГА в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - подчеркнул Тимошенко.