Уряд погодив призначення нового голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На цю посаду пропонується призначити Світлану Онищук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду .

Онищук є чинною заступницею голови Івано-Франківської ОДА.

До обласної державної адміністрації працювала на кафедрі публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Також була начальником міжрегіонального управління Нацагентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

З 2012 по 2015 рік працювала начальником управління Головного управління Державної служби України в Івано-Франківській області.