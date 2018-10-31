Правительство сняло ограничение минимальной оплаты нотариальных услуг

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Ранее минимальная оплата услуг частных нотариусов не могла быть меньше госпошлины

Кабинет министров Украины на заседании 31 октября снял ограничение минимальной оплаты частных нотариальных услуг. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина

В частности, ограничения сняли признанием утерявшим силу указа президента 10 июля 1998 года. Ранее согласно данному указу, размер платы за нотариальные действия частных нотариусов не мог быть меньше размера ставок госпошлины, которую взимают государственные нотариусы за аналогичные действия.

Фото: проект указа президента

Напомним, на прошлой неделе Кабмин одобрил эксперимент по тестированию государственных регистраторов. В течение двух лет тестирование будут проходить кандидаты на должность, а также регистраторы, которым заблокировали доступ к реестрам.

По итогам тестов регистраторам будут выдавать сертификаты о профессиональной компетентности. Чтобы успешно пройти тесты, нужно правильно ответить на 75% вопросов. Сертификат будет необходим для назначения на должность и восстановления доступа к реестрам.

Отметим, летом сообщалось, что в Минюсте готовы совершенствовать IТ-механизмы для нотариальной деятельности.