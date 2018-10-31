Уряд зняв обмеження мінімальної оплати нотаріальних послуг

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Раніше мінімальна оплата послуг приватних нотаріусів не могла бути меншою за держмито

Кабінет міністрів України на засіданні 31 жовтня зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна

Зокрема, обмеження зняли визнанням втрати чинності указу президента 10 липня 1998 року. Раніше згідно з цим указом, розмір плати за нотаріальні дії приватних нотаріусів не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляють державні нотаріуси за аналогічні дії.

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін схвалив експеримент з тестування державних реєстраторів. Протягом двох років тестування будуть проходити кандидати на посаду, а також реєстратори, яким заблокували доступ до реєстрів.

За підсумками тестів реєстраторам будуть видавати сертифікати про професійної компетентності. Щоб успішно пройти тести, потрібно правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів.

Зазначимо, влітку повідомлялося, що в Мін'юсті готові вдосконалювати ІТ-механізми для нотаріальної діяльності.