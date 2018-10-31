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Уряд зняв обмеження мінімальної оплати нотаріальних послуг

Новини » Політика    31.10.2018 - 13:21
Ілюстративне фото (facebook com zhzh info)
Ілюстративне фото (facebook com zhzh info)

Раніше мінімальна оплата послуг приватних нотаріусів не могла бути меншою за держмито

Кабінет міністрів України на засіданні 31 жовтня зняв обмеження мінімальної оплати приватних нотаріальних послуг. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна

Зокрема, обмеження зняли визнанням втрати чинності указу президента 10 липня 1998 року. Раніше згідно з цим указом, розмір плати за нотаріальні дії приватних нотаріусів не міг бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляють державні нотаріуси за аналогічні дії.

 

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін схвалив експеримент з тестування державних реєстраторів. Протягом двох років тестування будуть проходити кандидати на посаду, а також реєстратори, яким заблокували доступ до реєстрів.

За підсумками тестів реєстраторам будуть видавати сертифікати про професійної компетентності. Щоб успішно пройти тести, потрібно правильно відповісти на 75% запитань. Сертифікат буде необхідний для призначення на посаду і відновлення доступу до реєстрів.

Зазначимо, влітку повідомлялося, що в Мін'юсті готові вдосконалювати ІТ-механізми для нотаріальної діяльності.

 

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