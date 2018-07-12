В Минюсте готовы совершенствовать IТ-механизмы для нотариальной деятельности

По словам Сукмановой, только усиления нормативного контроля не гарантирует надежности работы системы

В Украине необходимо совершенствовать существующие IТ-механизмы для осуществления нотариальной деятельности. Об этом сегодня во время конференции "Основные направления обеспечения кибербезопасности в нотариальной деятельности" заявила заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, передает РБК-Украина.

По ее словам, сейчас даже в юридической профессии есть отдельный круг юристов и адвокатов, которые занимаются исключительно IТ-правом.

"В 2016 году нотариусам и регистраторам государство предоставило важную функцию - государственное признания факта возникновения или прекращения права собственности, в том числе, и на объекты недвижимости. Конечно, мы сейчас понимаем, что механизмы, которые использует государство и нотариусы, не являются абсолютно совершенными и поэтому возникают вопросы. Мы, в принципе, готовы двигаться и дальше совершенствовать то, что у нас есть", - сказала она.

Сукманова подчеркнула важность синхронной работы законодательных и технических инициатив со степенью защиты в сфере нотариальной деятельности.

"Главное, чтобы наши законодательные инициативы и наши технические инициативы шли в ногу со степенью защиты имущества", - отметила она.

Вместе с тем замминистра отметила, что лишь усиление нормативного контроля не гарантирует надежности работы системы.

"Только, когда именно на техническом уровне мы обеспечили возможность проведения регистрации земельных участков, мы увидели, что в этом году (в период с февраля по июль, - ред.), когда работает этот автообмен, мы фактически не получили ни одной жалобы - и это исключительно благодаря техническому решению. Так же по техническому решению мы движемся сегодня и с Государственной судебной администрацией", - сказала она.

Сукманова также призвала нотариальное сообщество к разработке инициатив как на законодательном, так и на техническом уровне, которые бы могли улучшить защиту работы юристов, адвокатов и госрегистраторов в сфере нотариальной деятельности.

"Я бы очень хотела, чтобы после этой конференции у вас возникли определенные практические наработки, которые мы можем воплотить, как на законодательном, так и на техническом уровне. Я предлагаю, как только вы их сформулируете, мы можем встретиться и обсудить, что мы можем в этом направлении сделать", - добавила замминистра.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Украины опубликовали весь список вопросов для сдачи экзамена на право заниматься нотариальной деятельностью и автоматизировали экзаменационный процесс.