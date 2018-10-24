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Кабмин одобрил эксперимент по тестированию госрегистраторов

Новости » Политика    24.10.2018 - 15:51
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Тестирование будут проводить в течение 2019-2020 годов

Кабинет министров Украине одобрил проведение двухлетнего эксперимента по тестированию кандидатов на должности госрегистраторов. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что необходимость определения профессиональной пригодности обусловлена ростом количества жалоб на действия государственных регистраторов. Предполагается, что тестирование пройдут кандидаты на должность, а также регистраторы, которым заблокировали доступ к реестрам.

По итогам тестов регистраторам будут выдавать сертификаты о профессиональной компетентности. Чтобы успешно пройти тесты, нужно правильно ответить на 75% вопросов. Сертификат будет необходим для назначения на должность и восстановления доступа к реестрам.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в июне в Минюсте рассказали о новшествах экзамена на право нотариальной деятельности. В частности, оценивание проводится с помощью компьютера, а все вопросы публикуются заранее на сайте Министерства юстиции.

Также летом сообщалось, что в Минюсте готовы совершенствовать IТ-механизмы для нотариальной деятельности.

 

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