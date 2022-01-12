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Правительство Словакии одобрило соглашение об обороне с США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Словакии одобрило соглашение об обороне с США. Договор предусматривает возможность использования американскими военными двух авиабаз на территории страны и получение дополнительной финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это важный признак того, что правительство действует ответственно во внешней политике, политике безопасности и обороны", - цитирует агентство заявление министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.

По его словам, соглашение с США об обороне следует за аналогичными договорами 23 других стран НАТО, включая расположенные на восточной границе Альянса. Документ должен ратифицировать парламент и подписать президент Словакии.

В соответствии с соглашением США смогут использовать объекты в аэропортах в Слиаче и Малацки. При этом другие конкретные планы утверждаться новыми договорами. Кроме того, Словакия сможет претендовать на получение 100 млн долларов из американских фондов.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. По его итогам генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что в случае вторжения РФ в Украину блок может увеличить присутствие на восточном фланге.

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