Уряд Словаччини схвалив угоду про оборону з США. Договір передбачає можливість використання американськими військовими двох авіабаз на території країни та отримання додаткової фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це важлива ознака того, що уряд діє відповідально у зовнішній політиці, політиці безпеки і оборони", - цитує агентство заяву міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчока.

За його словами, угода з США про оборону слідує за аналогічними договорами 23 інших країн НАТО, включаючи розташовані на східному кордоні Альянсу. Документ має ратифікувати парламент і підписати президент Словаччини.

Відповідно до угоди США зможуть використовувати об'єкти в аеропортах в Сліачі і Малацкі. При цьому інші конкретні плани затверджуватися новими договорами. Крім того, Словаччина зможе претендувати на отримання 100 млн доларів з американських фондів.