Уряд РФ може розширити санкційний список проти України

Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

РФ може скасувати санкції проти України, якщо Україна скасує санкції проти РФ

Уряд Російської Федерації може розширити оприлюднений сьогодні, 1 листопада, санкційний список проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, РФ може скасувати санкції проти України "у разі скасування Україною обмежувальних заходів, введених відносно російських громадян і юридичних осіб".

"Як і будь-який список, він може бути розширений або, навпаки, скорочений або взагалі знятий з порядку денного. Все буде залежати від подальшої стратегії дій керівництва України", - цитують РосЗМІ повідомлення уряду РФ в соцмережі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, санкційний список РФ є спробою впливу на Україну напередодні і після виборів.

Зазначимо, у Національному банку України заявили, що санкції Росії не вплинуть на макроекономічну стабільність України.

Сьогодні, 1 листопада 2018 року, Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Зокрема, санкції введені проти президента України Петра Порошенка.