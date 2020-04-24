Правительство продлило закрытие границ до 11 мая

Кабинет министров продлил ограничения на пересечение границ Украины на период карантина до 11 мая. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №439-р.

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 24 апреля.

"Внести изменение в распоряжение Кабинета министров Украины от 14 марта 2020 № 287 "О временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (Официальный вестник Украины, 2020, № 26, ст. 976, № 27, ст. 996), заменив в тексте распоряжения слова и цифры "до 24 апреля 2020" словами "до 11 мая 2020", - говорится в распоряжении.

Напомним, 22 апреля Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Продление карантина связано с ростом числа зараженных в стране.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины презентовал план выхода из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса. План выхода из карантина состоит из пяти этапов.

Согласно первому этапу смягчения карантинных мер, с 11 мая планируют разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Однако исключением останутся детские площадки.