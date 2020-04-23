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Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 11:21
Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По решению Кабмина, карантин продлили до 11 мая

Кабинет министр опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 11 мая. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Отметим, в этом в постановлении говорится о разрешении перевозки в городском транспорте доноров крови; привлечении к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра; утверждении порядка противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией лица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будет два пика коронавируса. Из-за увеличения количества зараженных карантин в стране продлили.

Отметим, в Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд, заразились коронавирусом 578 человек. Больше всего зараженных коронавирусом в Черновицкой области.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области число зараженных коронавирусом в сутки выросло почти втрое. Вместе с тем, в регионе зафиксировали три летальных исхода. Сейчас лабораторно коронавирус подтвердили у 42 медицинских работников из разных отделений.

Как отмечалось, причиной вспышки коронавируса в Украине стали нарушения карантина.

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