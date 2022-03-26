Правительство приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, - Верещук

Вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верещук.

Отмечается, что для их ввоза требуется лишь гарантийное письмо конечного пользователя.

Кроме того, также упрощен ввоз таких товаров:

В частности, теперь для их ввоза нужна только декларация.

Ранее мы сообщали, что Верещук обратилась к премьеру Нидерландов и призвала предоставить средства ПВО.

Также мы писали, что Верещук раскритиковала позицию Венгрии в отношении России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!