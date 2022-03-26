Правительство приравняло бронежилеты и каски к гуманитарной помощи, - Верещук
Вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук заявила, что на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верещук.
В частности, теперь для их ввоза нужна только декларация.
Кроме того, также упрощен ввоз таких товаров:
- пластин для бронежилетов;
- переносных радиостанций не гражданского назначения;
- БПЛА и квадрокоптеров не гражданского назначения;
- биноклей, оптических труб и монокуляров не гражданского назначения;
- коллиматорных и оптических прицелов не гражданского назначения;
- тепловизоров и приборов ночного видения.
Отмечается, что для их ввоза требуется лишь гарантийное письмо конечного пользователя.
Ранее мы сообщали, что Верещук обратилась к премьеру Нидерландов и призвала предоставить средства ПВО.
Также мы писали, что Верещук раскритиковала позицию Венгрии в отношении России.
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