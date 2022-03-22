Верещук раскритиковала позицию Венгрии в отношении России: "хочется дешевого российского газа"

Министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Венгрия имеет неоднозначную позицию в войне России против украинцев. В частности, это вызывает неприятное удивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верещук.

По ее словам, даже не все сателлиты России из бывшего Советского Союза делают так, как официальное руководство Венгрии.

"Все это вызывает неприятное удивление прежде всего у украинских венгров, многих из которых я знаю лично", написала она.

Верещук рассказала, что Венгрия не поддерживает санкции против России и не пропускает оружие от других стран через свою территорию. Она отметила, что впоследствии риторика официального Будапешта станет откровенно пророссийской.

"Что это? Хочется дешевого российского газа? Может нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в трудное время? Ради чего? Ради подачек от русских?",- сказала Верещук.

Однако отмечается, что Венгрии не удастся наживаться на проблемах Украины. К тому же во время Второй мировой страна уже сделала неправильный выбор.